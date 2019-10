Ancelotti a Sky: "Buona partita, meritavamo la vittoria. Con queste prove i risultati ci daranno ragione. Su Ghoulam..."

A Sky Calcio Show, è intervenuto l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Tutte le partite che non vinci sono occasioni perse. Mi devo soffermare sulla prestazione della squadra e vedere dove possiamo migliorare. Abbiamo fatto una buona partita, si poteva fare meglio ma tutto sommato la prestazione era meritevole della vittoria.



Difficoltà? Dopo la Champions tutte le squadre lasciano qualcosa. A livello di energia, abbiamo fatto meglio nella seconda parte della gara. Abbiamo creato tante opportunità, di meglio non si poteva fare.



Campionato minato? Non mina niente. Usciamo da un grande risultato in Champions. Anche oggi c’è stata una partita brillante. Dobbiamo mantenere questo livello, i risultati ci saranno ragione.



Ghoulam? Il giocatore non era pronto per giocare questa partita. L’allenatore decide se il giocatore è utile o meno.



Prossimo ciclo di partite? Mancano i tre punti persi con il Cagliari. La classifica sarebbe stata ottima in campionato. I drammi e le polemiche li lasciamo agli altri, per queste cose non c’è spazio nel nostro ambiente".