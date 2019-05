Ancelotti spazientito, Gazzetta: "Insigne arrogante, sbaglia e se la prende con Luperto"

Un rapporto tutto da ricostruire quello tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta. La rosea svela un anche un retroscena dopo la gara di Bologna che riguarda il tecnico e l'attaccante azzurro: "Lorenzo Insigne, scomparso dai radar, ormai, dall’inizio dell’anno. La fase involutiva del capitano ha toccato l’apice, domenica sera, a Bologna. Quell’atteggiamento superficiale evidenziato fino a quando è rimasto in campo, ha spazientito persino l’allenatore che, ha dimostrato con ampi gesti la sua insofferenza dinanzi all’impalpabilità dell’attaccante. E, poi, quella strigliata al giovane Luperto dopo il gol di Dzemaili. Un gesto arrogante verso chi in quel momento, avrebbe avuto bisogno soltanto di essere incoraggiato. Per giunta, l’azione era nata proprio da un suo errore. Ancelotti, poi l’ha richiamato in panchina, nella ripresa, insieme con Verdi, l’altra delusione della stagione, per inserire Mertens e Callejon. Con loro, il Napoli è riuscito pure a trovare il pareggio, vanificato nel finale dalla prodezza di Federico Santander".