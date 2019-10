As - Fabiàn pone le condizioni per il rinnovo: accetterà solo una clausola inferiore ai 100 mln, i dettagli

Fabiàn Ruiz continua ad essere uno dei giocatori che sta facendo parlare di se anche al di fuori dei confini nazionali. Tanti club hanno messo gli occhi sul talento spagnolo, con Real Madrid, Barcellona ed Atletico in prima linea. Al momento il Napoli sta discutendo il rinnovo con il suo entourage, anche se trapelano indiscrezioni riguardanti quelle che sarebbero le condizioni richieste dallo stesso giocatore per restare in azzurro: secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, gli agenti di Fabiàn non sarebbero disposti ad accettare nel nuovo contratto dello spagnolo una clausola rescissoria pari o superiore ai 100 mln di euro, cifra ritenuta troppo alta anche in vista di un possibile "via d'uscita" per l'ex Betis la prossima estate, proprio in virtù dell'interesse dei diversi top club spagnoli. Al momento i negoziati vanno avanti, con il rinnovo di contratto che dovrebbe portare l'ingaggio di Fabiàn ad aumentare rispetto ai 2.5 mln percepiti attualmente in azzurro.