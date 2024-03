Cajuste dalla Svezia: “Con Calzona stiamo migliorando, anche nei risultati!”

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste, attualmente in ritiro con la Svezia, ha rilasciato un’intervista al portale Fotbollskanalen.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste, attualmente in ritiro con la Svezia, ha rilasciato un’intervista al portale Fotbollskanalen.

“Come stai dopo il recente infortunio? Sto bene. È stato un lieve infortunio quindi sono stato fuori per circa una settimana. Ma adesso sto bene, nessun problema”.

Napoli? Stiamo migliorando, abbiamo un nuovo allenatore. Stiamo iniziando a fare sempre meglio anche nei risultati e il gruppo sta lavorando molto bene.

Come sono cambiate le cose con Calzona? Non mi va di raccontare i dettagli, siamo al raduno della Nazionale. Atteniamoci alle cose della Svezia adesso”.

Cajuste non ha voluto rispondere alle domande sulla stagione del Napoli e sull’eliminazione dalla Champions: “Come ho detto prima, in questo momento sono concentrato solo ed esclusivamente sulla Nazionale. Le cose che riguardano il Napoli qui non c'entrano”.

È una tua decisione quella di non voler parlare tanto del Napoli oppure è la società che non vuole che tu lo faccia? “No, è una mia decisione non parlarne quando sono in raduno con la Svezia. Voglio restare concentrato solo su questo".