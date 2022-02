Castel Volturno, il report del club: Lobotka in parte in gruppo! Le ultime su Anguissa e Lozano

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani all'Olimpico

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani all'Olimpico alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto una prima fase di torello seguita da partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazione tattica.

Tuanzebe e Anguissa hanno svolto lavoro in palestra. Personalizzato in campo per Lozano. Terapie per Malcuit. Lobotka ha svolto lavoro con la squadra e personalizzato in campo.