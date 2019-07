CdS - ADL vuole presentare James in ritiro: emergono le date, ma c'è un piano B

Il Napoli continua a lavorare incessantemente per James Rodriguez. Il colombiano resta il primo obiettivo attuale per il club azzurro, dopo l'ingaggio delle scorse ore di Kostas Manolas. Tutto lascia credere che, alla fine, James vestire la maglia del Napoli. Come riporta oggi Il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis sarebbe pronto a portare il talento del Real Madrid a Dimaro tra il 22 ed il 26 luglio per la presentazione, quindi per la fase finale del ritiro. Il piano B - si legge - è sarebbe una presentazione in grande stile al San Paolo qualche giorno dopo, prima della partenza per gli states.