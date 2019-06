CdS - Hysaj-Atletico Madrid, matrimonio annunciato: distanza minima tra i club

La clausola che pende su Elseid Hysaj è pari a 50 milioni, ma è impossibile pensare che qualcuno possa sborsare tale cifra dopo una stagione non da buttare, ma comunque non eccezionale. Secondo il Corriere dello Sport, però, la prima richiesta del Napoli è stata di 30 milioni di euro e qualcuno forse potrebbe arrivarci.

DALLA SPAGNA - Il club maggiormente interessato all'albanese è l'Atletico Madrid, che - si legge - sarebbe pronta a spendere 25 milioni per l'esterno destro che vuole Diego Pavlo Simeone, ossia uno bravo anche in fase difensiva. Il matrimonio pare annunciato, visto che la differenza è minima. Si vedrà come evolverà la situazione, il Napoli attende. Ma l'Atletico vuole davvero Hysaj.