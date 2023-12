Chi sono gli altri "Elmas" che possono partire: tre indizi

Ci sono diversi "scontenti" in rosa, ovvero calciatori che magari a Napoli stanno anche bene, ma giocano poco e vorrebbero avere più spazio

Elif Elmas è un nuovo giocatore del Lipsia, ormai ci siamo, accordo totale, visite mediche fatte. Ma potrebbero essere altri i calciatori in procinto di partire tra gennaio e giugno. Ci sono diversi "scontenti" in rosa, ovvero calciatori che magari a Napoli stanno anche bene, ma giocano poco e vorrebbero avere più spazio.

E' il caso, ad esempio, di Ostigard, ma anche di Lindstrom o, ancora, di Simeone, che quest'anno ha raccolto le briciole: con Mazzarri addirittura tre minuti in campionato. Pochissimi per uno come lui. Se il danese è appena arrivato e quindi avrà il suo spazio in futuro, gli altri due potrebbero anche valutare nuove soluzioni per ritrovare continuità. La stessa richiesta e ora ottenuta da Elmas con il passaggio al Lipsia.