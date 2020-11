CLASSIFICA - Girone F in grande equilibrio: Napoli ed altre due a 6 punti

Situazione abbastanza particolare quella del Girone F di Europa League, dove il Napoli stasera si posiziona al primo posto con 6 punti. A fare compagnia agli azzurri, però, altre due squadre, con gli stessi punti: AZ e Real Sociedad, infatti, hanno totalizzato due vittorie in queste prime due giornate, proprio come il Napoli di Gattuso. Tre squadre, dunque, a 6 punti con il solo Rijeka ultimo a zero.