Il Napoli, nonostante un secondo tempo in affanno, vince a Braga ed è l'unica italiana a trionfare in Champions Leauge. La squadra di Garcia con i tre punti conquistati in Portogallo aggancia il Real Madrid in testa alla classifica del Gruppo C.