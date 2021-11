CLASSIFICA - Napoli primo con un punto sul Milan, la Lazio sale al quinto posto

Frenata per il Napoli, che in casa non va oltre l'1-1 contro un ottimo Hellas Verona. Gli azzurri restano comunque saldamente primi a 32 punti, +1 sul Milan che giocherà stasera il derby contro l'Inter. Nell'altra gara, netta affermazione della Lazio (che sale a 21 punti) contro la Salernitana, che resta invece penultima. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 32

Milan 31*

Inter 24*

Atalanta 22

Lazio 21

Roma 19

Fiorentina 18

Juventus 18

Bologna 18

Empoli 16

Hellas Verona 16

Torino 14

Sassuolo 14

Udinese 14

Venezia 12

Spezia 11

Sampdoria 9

Genoa 9

Salernitana 7

Cagliari 6

*una partita in meno