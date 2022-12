Corea del Sud, Kim: "Col Brasile voglio esserci a tutti i costi, anche a costo di infortunarmi"

"È stato difficile guardare dalla panchina, ma l’infortunio che ho subito non mi permetteva di essere al 100%".

La Corea del Sud, dopo aver battuto a sorpresa il Portogallo, si è qualificata per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, dove affronterà il Brasile. Kim Min-Jae, difensore sudcoreano del Napoli che non era in campo contro i portoghesi per un problema muscolare al polpaccio, ha parlato in mixed-zone: "Hanno fatto tutti bene ma ora serve ancora di più. Mi è dispiaciuto non essere in campo. È stato difficile guardare dalla panchina, ma l’infortunio che ho subito non mi permetteva di essere al 100%, quindi in una partita così importante abbiamo ritenuto che fosse meglio non rischiare. Mi è spiaciuto non esserci.