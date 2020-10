Covid-19, in Campania numeri preoccupanti: quasi 2 persone su 10 sono positive

Continua a essere allarmante la situazione Covid-19 in Campania con numero di positivi sempre più alto. In particolar modo, ieri impennata della % tra positivi e test processati pari al 17,1%. In pratica, quasi due persone su dieci sono positive, anche se per fortuna molte sono asintomatiche. Per fare un paragone temporale, il 1 ottobre la percentuale era del 4,6%. Ecco i dati degli ultimi giorni:

26 ottobre 17,1%

25 ottobre 15,3%

24 ottobre 13,7%

23 ottobre 14,4%

22 ottobre 12,8

21 ottobre 12,7%

20 ottobre 12,8%

19 ottobre 12,5%

18 ottobre 9,6%

17 ottobre 9,5%

16 ottobre 8,8%

15 ottobre 8,1%

14 ottobre 7,2%

13 ottobre 8,2%

12 ottobre 8,9%

11 ottobre 6,8%

10 ottobre 7,3%

9 ottobre 8%

8 ottobre 7,6%

7 ottobre 7,2%

6 ottobre 7,8%

5 ottobre 8,8%

4 ottobre 5,6%

3 ottobre 5,3%

2 ottobre 4,6%

1 ottobre 4,6%