Da Londra - Osimhen obiettivo dell'Arsenal: proposte due contropartite tecniche, i nomi

L'Arsenal è alla ricerca di un nuovo attaccante, il club londinese non è soddisfatto da Gabriel Jesus e vorrebbe cedere Nketiah per 30mln di sterline.

Il sogno dei Gunners è Alexander Isak, ma ritengono improbabile che un accordo venga concluso. Benjamin Sesko del Lipsia è finito nel mirino del Chelsea, quindi Victor Osimhen potrebbe essere l'obiettivo principale. Emile Smith Rowe, nel frattempo, è sulle tracce del Fulham e potrebbe anche essere ceduto al Napoli, insieme a Takehiro Tomiyasu, come contropartite tecniche per arrivare al nigeriano. A riferirlo è il portale londinese The Standard.