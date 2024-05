Da Milano - Buongiorno si avvicina: incontro positivo con l'agente, i dettagli

Il primo obiettivo per la difesa del Napoli è Alessandro Buongiorno. Un rinforzo indicato anche da Antonio Conte come l'ideale

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo obiettivo per la difesa del Napoli è Alessandro Buongiorno. Un rinforzo indicato anche da Antonio Conte come l'ideale per un reparto che, un anno dopo la cessione di Kim, si ritroverà a sostituirlo, stavolta come si deve. E adesso il difensore del Torino pare un po' più vicino.

A scriverlo è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale: "Il Napoli ha aperto le trattative per provare a ingaggiare Alessandro Buongiorno dal Torino . Incontro positivo questa settimana tra Manna e i suoi agenti. Conte spinge anche per convincere il difensore centrale a passare al Napoli. Pronto un contratto fino al 2029 (2,5M/anno)".