Dalla Turchia - Occhi ancora in casa Fenerbahce: offerta per Kadioglu, la richiesta

Novità di mercato per quel che riguarda il Napoli in arrivo dalla Turchia. Secondo il portale Sporx la società azzurra nelle ultime ore si è mossa con un'offerta ufficiale per Ferdi Kadioglu, difensore centrale di proprietà del Fenerbahce ma all’occorrenza anche terzino.

La proposta del Napoli sarebbe di quelle importanti: 17 milioni di parte fissa più bonus per arrivare a 20. Fredda al momento la risposta dei turchi che per lasciar partire il proprio giocatore chiedono non meno di 25 milioni. Sul difensore, si legge, è da segnalare anche il forte interesse del solito Newcastle.