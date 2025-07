Grealish, Sterling e un ritorno di fiamma! Cds: "Tutte le idee per l'esterno"

Ora che Dan Ndoye ha scelto la Premier, destinazione Nottingham, il Napoli guarda proprio all'Inghilterra per l'arrivo di un esterno, ma lo fa senza fretta. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa l'elenco dei giocatori adesso nel mirino del ds Manna. Sterling, 30 anni e uno stipendio da 16 milioni a stagione ormai insostenibile anche per il Chelsea, è un'idea affascinante che però non potrà essere perseguita senza il sostegno dei Blues. I contatti sono stati avviati da un po', il Napoli non ha mica atteso l'ultima puntata della questione Ndoye senza lavorare ai piani alternativi, e così l'idea in piedi sarebbe quella di un prestito: il giocatore apre.

E ancora: "Anche Grealish, in uscita dal City a 29 anni, è un profilo ritenuto interessante come Sterling e anzi è in attesa di una chiamata: Napoli lo attira moltissimo. Sì. E magari la presenza di De Bruyne rappresenta un plus. In questo periodo, poi, ha scelto la Costiera Amalfitana per iniziare la preparazione in solitudine: sarà un caso, magari non lo è. Nel ventaglio delle opzioni al momento congelate sono finiti di recente Federico Chiesa del Liverpool, 28 anni, e Alejandro Garnacho dello United, 21 anni, già trattato in inverno: a gennaio non finì benissimo, ma il dopo Ndoye è fatto di valutazioni a 360 gradi".