Festa scudetto al Maradona trasmessa in tutta la città coi maxi-schermi: scelta la data definitiva

Resiste forte l'idea di una grande festa allo stadio Maradona diffusa attraverso diversi maxi-schermi in tutta la città e nell'intera area metropolitana per celebrare la chiusura del campionato che ha riportato lo scudetto a casa 33 anni dopo l'ultima volta. È quanto si sono detti ad inizio settimana, in uno dei tanti contatti telefonici, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi in attesa di un incontro che avverrà nelle prossime ore. La partita dovrebbe essere confermata per il 4 giugno, il Napoli non ha ancora chiesto l'anticipo e non è detto lo farà, viceversa sarebbe impossibile prevedere il coinvolgimento di Piazza del Plebiscito che ospiterà il 2 e 3 giugno il concerto di Gigi D'Alessio.

Lo scrive il Corriere dello Sport.