FIGC, Gravina: "Playoff il piano B, in caso di stop definitivo ci affideremo ad algoritmo per classifica"

Il calcio italiano non si farà trovare pronta nel malaugurato caso in cui dovesse fermarsi di nuovo e accorciare i tempi in campo. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha spiegato i piani B e C per la Serie A: "Il nostro piano B è strutturare, molto chiaro e prevede playoff e playout se non ci fosse la possibilità di completare il campionato così com'è strutturato".

PIANO C - "In caso di sospensione definitiva, invece, dovremo ricorrere ad un algoritmo che approveremo prima della partenza del campionato. Si tratta di un algoritmo che terrà conto di diversi fattori, tutti legati ai risultati di campo, e che proeitterebbe la classifica di quel momento (cristallizata, ndr) alla fine del campionato".