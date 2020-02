Fuori lista e stagione finita? Malcuit non ci sta e risponde sui social

Kevin Malcuit è alle prese con il grave infortunio che l'ha costretto a restare fuori dallo scorso ottobre e almeno fino al mese prossimo. Nel frattempo, dopo il mercato di gennaio, il Napoli l'ha (temporaneamente) estromesso dalla lista per la Serie A. Stagione finita per lui? Non per forza, visto che può essere reinserito al posto di Younes se necessario. E il terzino francese tramite i social ha voluto rispondere all'ipotesi di non rientrare più nell'elenco: "Pensate che sia finita la stagione? Vedremo!", con un occhiolino che la dice lunga sulla sua voglia di rientrare al più presto.

Saison terminée pour Kevin Malcuit. Les partenopei ne l'ont pas inscrit dans la liste pour jouer en Serie A en raison de sa blessure.



T’es sur saison terminé ?🤷‍️ on verra bien 😉 @FrSerieA — K.Malcuit 25 (@KevzRose) February 2, 2020