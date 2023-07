Garcia sul mercato: “Si va avanti per il rinnovo di Zielinski. La cosa più importante è tenere tutti”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Sky Sport: “Lavoriamo con il presidente e la squadra dedicata a questo mercato: Micheli, Meluso che è appena arrivato, Pompilio che era già qua l’anno scorso. Stiamo lavorando forte su questa cosa (difensore centrale, ndr.). Il primo mercato dove dobbiamo avere successo è tenere tutti i giocatori della squadra. Il presidente ha rinnovato Di Lorenzo e l’ha annunciato ieri.

Vanno avanti sui casi come quello di Zielinski. Non so se c’è un caso Osimhen, perché è sotto contratto. Secondo me non c’è, però la cosa più importante è tenere i nostri giocatori”.