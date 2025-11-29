Tuttonapoli Roma-Napoli, probabili formazioni: le scelte di Conte e Gasperini

vedi letture

Tredicesima giornata di Serie A ed è già scontro al vertice: il Napoli di Antonio Conte, secondo in classifica con 25 punti, e la Roma di Gian Piero Gasperini, capolista a quota 27, si sfideranno domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. È una situazione a dir poco inusuale, i giallorossi sono in vetta alla classifica come non accadeva da anni, e gli azzurri inseguono lì a poche lunghezze: si pronostica un Derby del Sole infuocato. Da un lato un Napoli in grande ripresa, le vittorie contro Qarabag e Atalanta hanno lasciato la crisi alle spalle e ridato entusiasmo, anche se l'emergenza infortuni non è affatto rientrata; dall'altro lato una Roma in grande salute, miglior difesa del campionato, che però ha perso gli unici due scontri diretti (contro Milan e Inter) e ora dovrà provare a sfatare questo tabù.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ha ricevuto un'ottima risposta dal 3-4-3 e continuerà con questo sistema di gioco: quasi assenti i dubbi di formazione, visti i tanti infortuni. Dunque, Milinkovic-Savic in porta, Beukema-Rrahmani-Buongiorno a formare il terzetto di difesa, a centrocampo i soliti Lobotka e McTominay con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce; Spinazzola va verso la convocazione, ma difficilmente potrà partire titolare. In attacco, fiducia a Hojlund e David Neres, per la terza maglia è ballottaggio aperto tra Noa Lang e Politano, con l'olandese in vantaggio.

Le ultime sulla Roma

Gian Piero Gasperini tira un sospiro di sollievo: allarme rientrato per Koné ed El Aynaoui dopo i problemi fisici accusati nel match di Europa League. Nel classico 3-4-2-1 del tecnico giallorosso ci sarà Svilar tra i pali, in difesa inamovibili Mancini ed N'Dicka, poi Hermoso è in pole su Ziolkowski. In mediana quindi c'è Koné insieme a Cristante, sulle corsie laterali agiranno Celik e Wesley. Si va verso un tridente offensivo leggero con Pellegrini e Soulé a supporto di Dybala falso 9.

Stadio Olimpico (Roma) domenica 30 novembre ore 20:45

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Hermoso-Ziolkowski 55-45%

Indisponibili: Angelino, Dovbyk

NAPOLI (3-4-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 70-30%, Lang-Politano 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net