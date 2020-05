Gazzetta - Svolta sul Protocollo: aboliti i maxi-ritiri! Novità su tamponi e dibattito su quarantena

Nuovo protocollo e niente più maxi-ritiri, l'aspetto più criticato dai club nel precedente protocollo previsto per la ripresa del campionato. Secondo quanto racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Ministro Spadafora è al lavoro per sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico la nuova regolamentazione, nel tentativo di dare una risposta in 3-4 giorni.

La novità più significativa è quella dell'abolizione del maxi-ritiro: i calciatori dunque dormiranno a casa, e verranno monitorati costantemente. Chi avrà la temperatura superiore ai 37,5° non potrà allenarsi.

Per far ciò, servirà ancora maggiore lavoro di prevenzione: ecco perchè verranno effettuati tamponi ogni 4 giorni.

Resta ancora dibattuto il tema della quarantena in caso di un positivo quando si riprenderà a giocare. Al momento, per la fase relativa agli allenamenti, in caso di giocatore positivo la squadra andrebbe in isolamento nel centro sportivo, proseguendo però gli allenamenti.