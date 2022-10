Giuntoli a Sky: “Raspa? Per giocare palla a terra. Olivera? Lì c'è Tadic che è fisico…”

Nel pre-partita di Ajax-Napoli, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.





TuttoNapoli.net

Nel pre-partita di Ajax-Napoli, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Perché ancora Raspadori dal 1’? “Secondo me il mister, vuol continuare sulla linea dell’ultima partita, avendo il dominio della palla e cercando un attaccante bravissimo a legare come Giaocomo. Magari sul finale quando la partita si può avere un giocatore più fisico".

Perché Olivera? “Mario sta facendo benissimo, però su quella parte c’è Tadic che è molto fisico, loro usano molto queste pallonate. Il mister ha voluto mettere un giocatore altrettanto bravo come Mario Rui ma con altre caratteristiche”.

Considerazione cresciuta anche all’estero? “Non lo so, cerchiamo di migliorare e di valersi in ogni partita. Siamo appena partiti con un nuovo corso. La sensazione che diamo agli altri ancora non la sappiamo, speriamo che sia buona".

C’è un giocatore che è andato oltre le aspettative? “Tutti parlano di Kvara, ma alla fine stanno facendo bene tutti gli altri. Parlare di un solo giocatore dopo questi risultati si fa fatica. La squadra e il complesso, tutti stanno dando il loro continuato. Bisogna continuare e migliorare. Abbiamo ancora delle pause, bisogna stare tranquilli e sereni e lavorare come stiamo facendo”.

Ancelotti ha detto che il Napoli seguiva da tempo Kvara: “Sì lo seguivamo da un po’ di tempo, siamo stati fortunati e tempestivi perché l’abbiamo preso”.