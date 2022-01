CdM su Lozano e Fabian: "Dovevano essere forze fresche e invece si fanno cacciare"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza il ko contro la Fiorentina partendo dai due rossi azzurri che hanno condizionato l'incontro: "Con la maglia rossa del Napoli, giocatori spremuti fino allo spasimo, oltre al piccolo record conquistato da Lozano e Fabian Ruiz: dovevano essere le forze fresche della ripresa e si sono fatti espellere. I cartellini rossi sono stati quattro (espulsi anche Dragowski e il vice di Spalletti Domenichini) e la partita si è chiusa ai supplementari con il Napoli in nove e la Fiorentina in dieci. Azzurri indietro di otto anni: da allora non superavano la competizione al primo turno".