Cds annuncia su Simeone: "Riscatto obbligatorio se si va in Champions, le cifre"

Giovanni Simeone era nella lista di Cristiano Giuntoli da un bel po’, gennaio scorso, e a febbraio sono cominciate le perlustrazioni: ma a giugno, dopo averne parlato, il rischio che saltasse tutto è diventato un’ombra dalla quale staccarsi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda anche le cifre dell'affare col Verona: "Due milioni e mezzo per il prestito oneroso, poi si vedrà se con i suoi gol il Napoli arriverà in Champions e quindi scatterà l’obbligo di versarne altri 12,5 per riscattarlo".