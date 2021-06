Cds - Basic per sostituire Bakayoko: niente prestito, ma c'è la cifra per poter chiudere

Il Napoli ha bisogno di un centrocampista, perché Bakayoko è tornato al Chelsea, e c'è il rischio che poi ne debba arrivare anche un altro in caso di addio di Fabian Ruiz. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro è da tempo su Toma Basic, classe '96 del Bordeaux e Giuntoli sta provando a portarsi avanti per il centrocampista col contratto in scadenza nel giugno 2022

TRATTATIVA - La prima richiesta, prestito con riscatto (ovviamente con rinnovo preventivo) è caduta nel vuoto: il Bordeaux ha necessità di far cassa e quindi bisognerà trovare un accordo ma il Napoli difficilmente andrà oltre gli 8mln di euro che è disposto a spendere considerando che i francesi l'anno prossimo potrebbero perderlo a costo zero. E Basic intanto aspetta, avendo detto sì dal primo istante. Per questo il Napoli potrebbe non attendere il taglio di cartellini e ingaggi, avendo comunque già tagliato Maksimovic, Hysaj e Bakayoko.