Cds frena: "Osimhen-ADL più vicini, ma non c'è ancora intesa: novità sulla clausola"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è ancora accordo definitivo tra De Laurentiis e Osimhen per il rinnovo. Ieri nuovo incontro col suo agente, Roberto Calenda. Le parti si sono avvicinate, ma manca intesa definitiva come rivelato dal Corriere dello Sport.

Il quotidiano scrive: "Il Napoli e l’agente di Osimhen hanno tracciato un percorso che prevede il rinnovo, con prolungamento sino al 2026 (un anno in più); la necessità di allestire una clausola rescissoria, valida solo per l’estero e chiaramente superiore ai 100 milioni di euro, e l’esigenza di arrivare ad un ingaggio che riconosca al Pallone d’Oro africano lo status dei centravanti più forti del mondo". Poi aggiunge: "Il velo del silenzio è stato squarciato però il Napoli e Osimhen rimagono ancora fisicamente lontani, anche se ideologicamente c’è convergenza d’interessi".