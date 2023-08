Cds - Gabri Veiga ha incantato il Napoli: trattativa a oltranza, ADL vuole chiudere

I piedi buoni di Gabri Veiga hanno incantato il Napoli mesi e mesi fa, era ancora l’epoca-Giuntoli

I piedi buoni di Gabri Veiga hanno incantato il Napoli mesi e mesi fa, era ancora l’epoca-Giuntoli. Il Napoli stavolta senza indugi si è ripresentato: trenta milioni di euro, gli stessi arrivati dall'Al Ahli per Zielinski. La trattativa per lo spagnolo, si legge sul Corriere dello Sport, andrà avanti a oltranza per cercare di ridurre la distanza tra i due club.