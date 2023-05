CdS - Nome nuovo per il post-Giuntoli: ADL è rimasto colpito da ds Eintracht

Non ci sono solo i soliti noti (Pietro Accardi, Ciro Polito, Giovanni Sartori) tra i nomi che Aurelio De Laurentiis sta valutando per affidargli il ruolo

Non ci sono solo i soliti noti (Pietro Accardi, Ciro Polito, Giovanni Sartori) tra i nomi che Aurelio De Laurentiis sta valutando per affidargli il ruolo di direttore sportivo del Napoli, che a fine stagione resterà vacante per l'addio (quasi certo) di Cristiano Giuntoli. Il presidente azzurro starebbe pensando anche a Markus Krosche, d.s. dell'Eintracht Francoforte, quello che il quotidiano definisce "il «papà» calcistico delle intuizioni che hanno portato il club tedesco a prendere Kolo Muani a parametro zero dal Nantes". Il presidente azzurro - si legge - è rimasto colpito dal dirigente tedesco.