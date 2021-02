CdS - Osimhen ora sta bene e lotta insieme agli altri: la questione Covid gli è scivolata addosso

Non è ancora al meglio, Victor Osimhen, perché è chiaro che la condizione fisica ottimale non la recuperi nel giro di un paio settimane dopo uno stop di quasi cento giorni. Ma "sta bene e lotta assieme agli altri, si ritrova centravanti titolare di nuovo e con qualche più in più nelle gambe", scrive il Corriere dello Sport, secondo cui dovrà essere l'ex Lille la stella da seguire in questo momento d'emergenza totale.

TUTTI DIETRO OSIMHEN - Ora è l'unico centravanti a disposizione e - si legge - non pare si sia accorto di essere al centro della scena mediatica per la questione legata alla variante Covid B.1.525 ed è pronto a caricarsi sulle spalle tutto il peso dell'attacco. Ha già dimostrato in passato di assorbire bene le notizie sul suo conto, ora è il momento di ritrovare una rete che manca dall'8 novembre scorso.