CorSera - ASL Napoli 1 a Castel Volturno: caccia a mutazioni sugli azzurri positivi dopo Osimhen

Victor Osimhen, è stato lui a portare in Italia, inconsapevolmente, la variante africana? Una indiscrezione emersa ieri mattina, non smentita né confermata dal Napoli. Ma dall'azienda ospedaliera della Federico II sì, prontamente smentita. Il Corriere della Sera oggi in edicola dedica una pagina intera alla vicenda, ricordando come nella giornata di ieri, una volta appresa la notizia, il direttore dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva, si sia prontamente recato a Castel Volturno, prima che la squadra partisse per la Spagna. Il motivo? Lo spiega il quotidiano stesso:

"L’Asl e la Regione Campania effettueranno il sequenziamento del virus in tutti i casi di positività riscontrati finora nel club dopo la positività di Osimhen. Un lavoro importante per la tutela di tesserati e familiari ma anche e soprattutto per continuare l’attività, fondamentale, di sorveglianza sulle evoluzioni e le mutazioni del Covid".