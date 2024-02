Corsera - Folorunsho nel confronto con Cajuste è apparso un gigante

Sull'edizione odierna del Corriere della Sera si scrive così sul centrocampista dell'Hellas, di proprietà del Napoli

Michael Folorunsho un gigante in confronto a Cajuste. Sull'edizione odierna del Corriere della Sera si scrive così sul centrocampista dell'Hellas, di proprietà del Napoli, che ieri ha sfoderato una buona prestazione al Maradona, al punto da far nascere qualche dubbio sulla scelta estiva di mandarlo in prestito per far spazio al mediano arrivato dal Reims.

"Il ritorno al 4-3-3, poi rivisitato nella ripresa, è coinciso con il ritorno al gol ma anche con una difesa più vulnerabile e un centrocampo in alcuni momenti poco equilibrato (Folorunsho nel confronto con Cajuste è apparso un gigante). Sono tre punti di sofferenza che sanno però ancora di speranza" si legge sul quotidiano.