Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca la finale del Mondiale per Club

In questa domenica 13 luglio si conclude il Mondiale per Club con la finale tra il Chelsea di Enzo Maresca e il Paris Saint Germain di Luis Enrique. Fischio d’inizio alle ore 21. In campo anche una gara degli Europei femminili e il campionato argentino. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 13 LUGLIO

21.00 Chelsea-PSG (Finale Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5

21.00 Inghilterra-Galles (Europei femminili) - UEFA.TV

23.45 Argentinos Juniors-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA