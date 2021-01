Corsera - ADL scontento, dissenso arriva anche alla squadra: Gattuso non è più tranquillo

De Laurentiis scontento: Gattuso non è più tranquillo. Laconico il primo commento del Corriere della Sera all'indomani della brutta sconfitta del Napoli sul campo del Verona, risultato che per il quotidiano mette in discussione anche la panchina del tecnico calabrese.

"Gattuso ha poco di che gioire, anche se la classifica non appare compromessa e un campionato così equilibrato induce a credere che la zona Champions resti alla portata. De Laurentiis inizia però a spazientirsi, e il suo dissenso arriva in qualche modo nello spogliatoio. La posizione di Rino non è più così tranquilla" si legge.