Dazn - Napoli forte su Hermoso: settimana prossima incontri decisivi a Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di Dazn scrive su X su Mario Hermoso, difensore centrale in scadenza con l'Atletico Madrid che piace al Napoli: "Come anticipato, il Napoli è forte su Hermoso, su cui c'è anche il forte interesse della Roma, oggi più indietro rispetto agli azzurri. Settimana prossima decisiva: in programma incontri a Madrid, in cui entourage giocatore valuterà le offerte arrivate".