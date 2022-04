Gazzetta - Kvaratskhelia costerà 15mln in totale, per ADL è un colpaccio: piaceva al Bayern

Khvicha Kvaratskhelia è del Napoli, lo ha annunciato De Laurentiis, un grande investimento per il futuro

Khvicha Kvaratskhelia è del Napoli, lo ha annunciato De Laurentiis, un grande investimento per il futuro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Una operazione complessiva intorno ai 15 milioni di euro per quello che lo stesso De Laurentiis descrive come «un colpaccio». E in effetti se è stato seguito anche dal Bayern Monaco e se il quotidiano britannico The Guardian lo ha inserito fra i 60 migliori talenti al mondo nati nel 2001, significa che questo ragazzo nato a a Tiblisi il 12 febbraio di 21 anni fa, qualcosa di buono ha già fatto vedere".