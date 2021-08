Gazzetta - Lozano, può allenarsi ma serve cautela: salterà l'esordio in campionato

Hirving Lozano e Dries Mertens sono arrivati, come da programma, nel ritiro di Castel di Sangro. La Gazzetta dello Sport nella versione on line traccia i tempi di recupero per i due azzurri: il messicano è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha escluso qualsiasi complicazione alla struttura cranica e cerebrale ed il dottor Bucciero ha firmato l’idoneità per la ripresa degli allenamenti, ma ovviamente riprenderà con cautela perché è fermo da metà luglio: "È già da escludere, in ogni modo, la possibilità che il giocatore possa essere disponibile per la prima di campionato in programma al Maradona tra due domeniche. Il rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta del campionato. Per Mertens, invece, i tempi di recupero sono più lunghi. Il nazionale belga dovrebbe tornare disponibile per la prima metà di ottobre".