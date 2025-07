Beukema, non tutti i soldi andranno al Bologna: il 20% andrà all'AZ

Sam Beukema è ormai prossimo a diventare giocatore del Napoli. Secondo quanto scrive Repubblica, il difensore olandese lascerà il Bologna per una cifra complessiva di 32 milioni di euro: 30 di parte fissa più 2 di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra, con gli ultimi dettagli dell’operazione ancora da sistemare. Il contratto con il club partenopeo, già definito da tempo, prevede un accordo fino al 2030 con stipendio da 3 milioni netti a stagione.

Per il Bologna si tratta della prima cessione di rilievo in questa finestra di mercato, dopo gli arrivi di Ciro Immobile — la cui ufficialità è attesa a breve, con presentazione fissata per lunedì — e di Vitik dallo Sparta Praga. Non tutta la somma incassata finirà però nelle casse emiliane: il 20% del ricavato andrà all’AZ Alkmaar, che aveva ceduto Beukema per 8 milioni più il cartellino di Kasius, valutato 2 milioni. Su quest’ultimo, il Bologna mantiene il 40% sulla futura rivendita.