Ndoye, il Bologna non farà sconti: non scenderà sotto i 40 mln

Il Bologna lo valuta 45 milioni, al massimo potrà scendere a 40, e comunque vada sarà una richiesta importante se non importantissima.

Il Bologna non pare intenzionato a scendere sotto i 40 milioni per Dan Ndoye, l'esterno da tempo nel mirino del Napoli. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dai minuti successivi all'addio di Kvara. Il Bologna lo valuta 45 milioni, al massimo potrà scendere a 40, e comunque vada sarà una richiesta importante se non importantissima. Il Napoli non ha ancora confezionato un'offerta vera e propria, ha ascoltato i contorni della domanda al tavolo per Beukema, ma s'è dedicato prima a una chiusura.

Per poi partire con una nuova trattativa: l’idea è infilare nel progetto anche Alessandro Zanoli, 24 anni, terzino destro reduce da una stagione convincente in prestito al Genoa; una contropartita tecnica che Italiano gradisce e che darebbe al Napoli l’agio di limare un po’ la parte cash. In lista esterni ci sono sempre Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, e Ademola Lookman dell’Atalanta.