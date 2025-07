Beukema sarà del Napoli, Repubblica: "Non andrà al raduno del Bologna"

L’accordo è definito, tanto che Beukema non prenderà parte al raduno del Bologna previsto per domenica a Casteldebole

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli è ormai ad un passo dall’acquisto di Sam Beukema. Il difensore olandese del Bologna vestirà la maglia azzurra per una cifra complessiva di 32 milioni di euro: 30 milioni di parte fissa più 2 di bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Il contratto col centrale prevede un ingaggio da 3 milioni a stagione fino al 2030.

L’accordo è definito, tanto che Beukema non prenderà parte al raduno del Bologna previsto per domenica a Casteldebole. In parallelo, resta in stallo la trattativa per l'esterno Dan Ndoye, complice la distanza che ancora esiste tra domanda e offerta. Prima di proseguire su quel fronte, il Napoli dovrà completare la cessione di Victor Osimhen.