Osimhen, Gazzetta avverte: "Se non parte e rinnova costerà 13mln di ingaggio al Napoli"

vedi letture

Victor Osimhen è un passo dal Galatasaray, ma mancano alcuni dettagli finanziare per il passaggio al club turco. A parlare della situazione, e della possibilità che l'affare possa saltare, è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Napoli, come detto, non ha intenzione di cambiare strategia, forte anche di una opzione per allungare di un ulteriore anno il contratto di Osimhen, portandolo a scadenza nel 2027.

Un’estrema arma di difesa, che avrebbe però anche un costo: col nuovo accordo, Victor andrebbe a percepire 13 milioni dal Napoli. Insomma, un’arma a doppio taglio che però mette il Napoli al riparo da possibili sorprese. È una questione di soldi e di modalità di pagamento, oltre che di volontà: non serve incontrarsi, basta una pec con un’offerta da 75 milioni di euro. Entro domani, s’intende. Le regole le detta il Napoli, che non accetta più ricatti".