Allegri e la frase sul Napoli, Cds: "Probabilmente ha ragione Max"

Secondo Max Allegri, nuovo allenatore del Milan presentato ufficialmente ieri in conferenza, la favorita per lo scudetto è il Napoli di Conte. Se ne parla sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Si parte dalla frase di Allegri. Ha ragione? Il quotidiano scrive: "Probabilmente sì, per diverse ragioni. La prima candidatura è obbligatoria in quanto detentrice del titolo, poi va ricordato il miglioramento sul piano tecnico che porterà De Bruyne, la terza ragione sta nella continuità… didattica col maestro Conte e la quarta nelle scorie che la sua vera rivale, l’Inter, si trascinerà dietro dal folle Mondiale per club.

Se si pensa che appena dieci mesi fa la squadra di Conte non rientrava nel gruppo delle favorite (e non ce la metteva nemmeno l’allenatore), significa che il salto in avanti è stato enorme e che oggi la differenza con l’Inter sta anche nella chiarezza di idee e di programmi: il Napoli è già squadra con un allenatore esperto e vincente, l’Inter è in piena bagarre dialettica all’interno dello spogliatoio, non sa ancora chi resterà e chi se ne andrà ed è allenata da un giovane tecnico alle prime armi".