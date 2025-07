Lang è del Napoli, Gazzetta: "Fissata la data per le visite"

Noa Lang sarà un giocatore del Napoli nei prossimi giorni, con le visite mediche che sono previste il giorno 15 luglio. Questo l'aggiornamento sull'esterno olandese che arriva dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Napoli e Psv hanno l’accordo, lo devono ufficializzare, e l’esterno anche. Venticinque milioni più due di bonus agli olandesi; due milioni e mezzo e un quinquennale per l’ala che tanto piace ad Antonio Conte.

Manca il canonico annuncio social, che potrebbe arrivare in qualsiasi momento, mentre per le visite mediche si provvederà settimana prossima, giorno 15, quando il Napoli si radunerà, prima di andarsene in ritiro e di iniziare ufficialmente la nuova stagione, quella in cui dovrà difendere lo scudetto e misurarsi sul palcoscenico della Champions League".