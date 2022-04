Gazzetta - Napoli in ritiro, ma dove? Hotel ancora da decidere: Castel Voturno è sold-out per la notte

Il Napoli da domani tornerà ad allenarsi a Castel Volturno e poi resterà in ritiro fino al match con il Sassuolo.

A riferirlo è La Gazzetta dello Sport:

"Oggi giorno libero, come ha deciso Spalletti (la società avrebbe voluto farlo subito). Da domani in ritiro a Castel Volturno, ma non per il pernottamento visto che l’albergo a fianco dei campi ha il tutto esaurito questa settimana. La società sta cercando una soluzione nella zona dei Campi Flegrei. Poi sabato il Sassuolo".