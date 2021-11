Gazzetta su Dazn: "Sollevazione di massa porterà i vertici della app a cambiare idea?"

Caso Dazn. Tiene banco la notizia, anticipata ieri da “Il Sole 24 Ore”, secondo cui la tv in streaming si appresta a mettere fine alla possibilità di concedere a due utenze collegate allo stesso abbonamento di accedere ai contenuti contemporaneamente da due device che si trovano a distanza uno dall’altro. A trattare la questione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Su Twitter il probabile addio alla multivisione è addirittura diventato uno dei topic della giornata. Primo a muoversi il Codacons, con l’annuncio di un esposto all’Autorità per le comunicazioni e a quella per la concorrenza, Agcom e Antitrust.

Le Lega di A, dopo aver ceduto i diritti a Dazn in estate, oggi è parte passiva. E attende ancora la reazione dell’AGCOM, che aveva già avviato un procedimento urgente finalizzato alla definizione di parametri di qualità. Ora la sollevazione di massa porterà i vertici della app a cambiare idea? Oggi sono attese comunicazioni ufficiali".