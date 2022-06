KKN - Ospina via, caccia al vice-Meret: Sirigu in pole, ma spuntano anche Sommer e altri due

David Ospina non ha intenzione di prolungare il contratto, per questo si va verso la conferma di Alex Meret, con un rinnovo fino al 2027.

David Ospina non ha intenzione di prolungare il contratto, per questo si va verso la conferma di Alex Meret, con un rinnovo fino al 2027. Poi sarà caccia aperta al vice. Cristiano Giuntoli, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, sta valutando un grosso ventaglio di nomi: c'è Salvatore Sirigu in pole position, ma si stanno attenzionando anche altri profili.

Spunta anche il portiere della Svizzera

Gli altri nomi tenuti in considerazione sono Pierluigi Gollini dell'Atalanta, Guglielmo Vicario dell'Empoli e il nazionale svizzero Yann Sommer, attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach. Ma, oltre a questi, la radio ufficiale specifica che ci sono anche altri profili, ancora nascosti, nella lunga lista del direttore sportivo.