Rai - Gattuso e ADL non faranno pace: rottura insanabile, Sarri ipotesi insieme ad altri 3

Rino Gattuso non sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Non è più una notizia dal un bel po', ma gli ultimi risultati potrebbero far pensare ad altro. Invece lo strappo con Aurelio De Laurentiis non è più ricucibile, il rapporto si è esaurito dopo le polemiche post-Verona. Anche in caso di Champions League, l'allenatore calabrese non cambierà idea perché si sente ferito da quei sondaggi del presidente e le cose non possono sanarsi. Il problema, dunque, è umano. E anche se il patron pensanno ad una riconferma, Ringhio non lo farebbe. Andrà via.

SUCCESSORE - Tra i vari nomi accostati al Napoli per succedere a Gattuso c'è anche quello di Maurizio Sarri. Anche con il tecnico di Figline non finì nel migliore dei modi, ma De Laurentiis ha avviato un'azione diplomatica già a partire dalla telefonata che gli fece dopo l'esonero con la Juventus. Dopo due anni di silenzio assoluto, i due hanno ricominciato a parlarsi. E chissà che per l'anno prossimo non possa esserci davvero un clamoroso ritorno.

ALTRI TRE - Per dare continuità al progetto tecnico serve un allenatore che punta sui palleggiato e quindi la qualità: Vincenzo Italiano, Roberto De Zerbi e Alessio Dionisi sono ipotesi in questo senso, Ivan Juric invece farebbe fatica. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.