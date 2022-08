Rai - Meret irritato, il Napoli aspetta Kepa: piace anche Navas ma è difficile

"E’ scoppiato il caso Meret, l’agente del giocatore Pastorello ha confermato che se il portiere non viene ceduto in prestito non rinnova.

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’ su Rai 2, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato della situazione portieri del Napoli: "E’ scoppiato il caso Meret, l’agente del giocatore Pastorello ha confermato che se il portiere non viene ceduto in prestito non rinnova. Era stato promesso allo Spezia, ma il Napoli che non ha ancora chiuso con Kepa ha preso tempo e il club ligure ha preso Dragowski. Grande irritazione da parte del portiere e del suo entourage, che sperano nel Torino o nel Leicester, se così non fosse non rinnoverà il contratto.

Il Napoli aspetta Kepa, ma De Laurentiis è fermo sull’offerta al Chelsea, dei 7mln netti dell’ingaggio ne vuole pagare 1,5. Piace anche Keylor Navas, ma siamo lontanissimi per la parte economica. Contini intanto andrà alla Samp, per il ruolo di secondo Sirigu resta in pole”.