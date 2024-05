Rai - Pioli è il piano C, ADL monitora situazione col Milan: Italiano solo la 4ª scelta

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di TeleCapri nel corso di Goal Show della situazione del Napoli con Pioli e Italiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di TeleCapri nel corso di Goal Show della situazione del Napoli con Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Stando alle sue parole, la dirigenza azzurra aspetta prima uno tra Conte e Gasperini: intanto viene monitorata la situazione del tecnico rossonero che avrà un contratto da risolvere. Questo darà tempo a De Laurentiis e Manna di non farselo sfuggire in caso di rifiuto dei primi due. Più distante invece l'allenatore della Fiorentina nella short-list dei partenopei: ad oggi è solo la quarta scelta.

Queste le parole di Ciro Venerato, che si è soffermato maggiormente anche sulla situazione con Gasperini e Conte, parlando del motivo della frenata con questt'ultimo: "Quello che posso dire è che Manna farà il possibile e l'impossibile per raggiungere un accordo con Conte e con Gasperini. Il primo che dirà sì sarà del Napoli. Pioli ha una situazione che non andrà per le lunghe, ma comunque lui chiederà una buonuscita importante. Una situazione di 8-9 giorni. Questo fa buon gioco al Napoli. Il Napoli può capire dopo la finale di Europa League le intenzioni di Gasperini, che è interessato all'idea del Napoli ed è molto amico di Manna. Gasperini ha apprezzato le belle parole di De Laurentiis. Italiano? Italiano è la quarta scelta".